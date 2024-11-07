Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla Ergün Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Karabatı hem talepleri dinledi hem de projeleri birlikte değerlendirme imkânı buldu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gerçekleşen toplantıya başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte katıldı. Bu tarz buluşmaların daha sık gerçekleştirilmesinin ve muhtarlarla sürekli dirsek temasında olmanın ilçeye verilecek en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Karabatı, "Merkez veya kırsal ayırt etmeksizin Karacabey’i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bunu vatandaşlara da yansıtmak için gayret ediyoruz. Karacabey’in her noktasında altyapı, temizlik, park ve sosyal alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Muhtarların sahadan getirdiği geri bildirimler bu projelerin şekillenmesinde büyük katkı sağlıyor. İlçemizin her mahallesindeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına muhtarlarımızla daha sık bir araya gelerek güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karabatı’nın bu istişare toplantılarına önümüzdeki günlerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya gelecek.