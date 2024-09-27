Geçtiğimiz dönem Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı, ilimizin kanaat önderi, Ağrı Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kasım Bulan, Ağrı Merkez Camii yapımı üzerinden çeşitli açıklamalarda bulunan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve DEM Parti Ağrı İl Genel Meclisi Eşbaşkanı Melik Özmüş’e cevap verdi.AĞRI (İGFA) - Geçtiğimiz dönem Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, kendisine yönelik Ağrı Merkez Camii yapımı üzerinden çeşitli iddialarda bulunan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve DEM Parti Ağrı İl Genel Meclisi Eşbaşkanı Melik Özmüş’e cevap verdi.

Ağrı'nın bütün noktalarından görülen, kapasitesi ve yapısı ile kentin sembolü olmaya aday 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Ağrı Merkez Camii, 2021 yılında yıkılıp temel atılarak Ağrı Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kasım Bulan’ ın vesilesiyle 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmıştı.

“SIRTLARINI GÜCE VE İKTİDARA DAYADILAR”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Merkez Camii önünde aslı olmayan, gerçeklikten uzak bir takım açıklamalar yapmış, yaptığı açıklamalarla Ağrı valisine, imamına, kanaat önderi olarak bilinen geçtiğimiz dönem Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ağrı Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kasım Bulan’a Camii yapımı için ödenek olarak verilen paraları yedikleri imasında bulunmuştu. Sakık, sırtlarını güce ve iktidara dayadıkları için adil ve adaletli bir şekilde Ağrı'yı yönetemediklerini dile getirip üstü kapalı bir şekilde DEM Partili il ve ilçe belediyelerinin yanında Ağrı İl Genel Meclisi’ndeki DEM Partili üyelere danışılmadan Ağrı’da hiçbir şey yapılmayacağı gibi imalı ifadeler kullanmıştı.

“ASIL KİM GASPÇI?”

10 yıl önce Muş'tan bir anda Ağrı'ya gelen Milletvekili Sırrı Sakık, siyasete burada devam etti. Sakık'ın bu ithamlarda bulunarak açıklama yapması da DEM Partili Ağrı Belediyesi’nin bağış adı altında haraç topladığı iddialarını tüm kamuoyu ve kolluk güçleri duyduktan sonra gerçekleşti. Konu hakkında işlem başlatılıp, çeşitli şikayetler ayyuka çıkmış ve toplanan bu paraların terör örgütüne gönderildiği dilden dile dolaşırken, DEM Partili Milletvekili Sakık, hem Ağrı Valisini hem de Başkan Kasım Bulan’ı halkın paralarını gasp ederek onlara göz koyduklarını söylüyor. Peki görünen tabloda asıl kim gasp ediyor?

Temiz akmayan sular, toplanmayan çöpler, haksız yere işten çıkartılan birçok belediye personeli söz konusuyken Sırrı Sakık’ın konuşmasında adil ve adaletli bir yönetimden bahsediyor ve Ağrı'nın DEM Partili belediyelerinde sadece kendi seçmenlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“YAPILAN BU İTHAMLAR YERSİZ VE AMAÇSIZ”

Ağrı Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kasım Bulan kendisine yönelik iddiaları kabul etmeyerek hemen bir açıklamada bulundu. Başkan Bulan hem DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın hem de DEM Parti Ağrı İl Genel Meclisi Eşbaşkanı Melik Özmüş tarafından kendisi için yapılan bu ithamların yersiz ve amaçsız olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar Ağrı Merkez Camii’nde yapılan tüm işlemlerin hepsinin belgeli ve dokümanlı olarak yapıldığını, hiçbir kişinin de hakkına girilmeden var olan 46 dükkanın kiraya verildiğinin altını çizdi. Hemde cadde genelinde faiş fiyatlardan kiralamaların yapılırken kendilerinin cüzi miktarlarda Ağrılıları üzmeden fiyatların belirlendiğini belirtti. Aynı zamanda ödenen kiraların Diyanet Başkanlığı hesaplarına yatırıldığını söyledi.

“SIRRI SAKIK ŞOVMENLİK YAPIYOR”

Camilere ve din görevlilerine karşı olan bu yaklaşımının kendisine yakışmadığını ifade eden Bulan, kendisine yönelik yapılan suçlamaları ispat etmeye davet etti. Cami ve çevresini Ağrılı vatandaşlar için yaptırdıklarını söyleyen Başkan Bulan, hiçbir yerin hiçkimsenin babasının çiftliği olmadığını dile getirdi. Özellikle Muşlu olan DEM Partili Milletvekili Sakık’ın orada başarılı olamazken burada sadece şovmenlik yaptığını belirterek, Ağrılı vatandaşların kendisinin gerçek yüzünü göreceklerini de sözlerine ekledi. Kendisi hakkında yapılan tüm açıklamaların kamuoyunu meşgul edici hareketler olduğunu belirten Başkan Bulan, Milletvekili Sakık’ın yaptığı tehditlerle hiçbir yere varılamayacağının da altını çizdi.