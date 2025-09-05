Karşılaşmayı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda izleyenler arasında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de yer aldı. Başkan Bozbey, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takımı ve taraftarı tebrik etti.

Bozbey paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tebrikler Bursaspor’umuz! 🐊💚🤍

Bu akşam güzel haberler peş peşe geldi!

Milli takımlarımızın galibiyetinin ardından Bursaspor’umuz, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur’da Bilecik Söğütspor Kulübü’nü 7-0 mağlup ederek tur atladı.

Sahadaki oyuncularımızı ve tribünleri dolduran taraftarımızı gönülden kutluyorum.”