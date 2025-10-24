“Adalet Biraz Geç Olsa Da Tecelli Etmiştir”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini vurgularken, yerel demokrasiyi hedef alan hukuki süreçlere karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir dava sona ermiş, adalet biraz geç olsa da tecelli etmiştir; fakat mücadelemiz bitmemiştir. Belediye başkanlarımıza karşı açılan ve süregelen davaların bir an önce neticelenmesini; demokratik hakların, seçilmişlerin itibarının ve halka hizmetin önündeki tüm hukuki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Partimize ve yerel demokrasimize vurulmak istenen prangaları söküp atana dek kararlılığımız sürecektir.”

Kaynak: BÜLTEN