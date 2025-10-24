Geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Bucaspor 1928 karşısında uzatma dakikalarında yediği golle deplasmanda 2 puan bırakan Sultan Su İnegölspor taraftarlarını üzmüştü. Hafta içinde Teknik Direktör İsmail Güldüren futbolcularıyla yaptığı görüşmede takıma olan inancını yineleyerek, "Futbol her zaman 3 ihtimalli spordur. Bazen istemediğimiz yol kazaları olabiliyor. Başınızı kaldırın. Sizler karakterli oyuncularsınız. Sizlerden hem benim hem de bu camianın beklentileri büyük. Bu nedenle biz savaşacağız ve bize inananları mahcup etmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grupta 6. sırada yer alan İnegölspor, 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü. Önceki yıllara oranla gol atma alışkanlığını kazanan Bordo Beyazlılar, son haftalarda ise gol yeme konusunda da ise sıkıntılar yaşıyor.

Kendi sahasında bugüne kadar 4 maça çıkan temsilcimiz, 2 karşılaşmadan 6 puan çıkarırken, 2 maçta ise rakiplerine 6 puan kaptırdı.

KEPEZ İNEGÖL'E FORMDA GELİYOR

Lige kötü bir başlangıç yapan Antalya temsilcisi Kepeszpor ise ilk 7 resmi maçında maç kazanamamıştı. Son iki hafta 2 galibiyet alarak rahat bir nefes alan Kepezspor, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan topladı.

Grupta 8 puanla 14. sırada yer alan ekip, son 2 haftada aldığı galibiyete rağmen, gerek kadro kalitesi gerekse de istatistiklere göre Sultan Su İnegölspor'la yarışacak güce sahip değil.

Ligde ki 9 maçta rakiplerine sadece 5 gol atabilen ekip, kalesinde ise 13 gol gördü. Gol yollarında oldukça etkisiz görünen Akdeniz temsilcisi, rakibi kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla gol bulmaya çalışıyor. Takımda ki en etkili silah ise 22 yaşında ki golcü oyuncu Fehmi Koç.

SULTANSU İNEGÖLSPOR-KEPEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 10. hafta karşılaşmasında Sultan Su İnegölspor-Kepezspor arasında oynanacak olan lig maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.