Kaza dün 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y.(54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının kimliği polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Halil H.(45) olduğu tespit edildi. 4 kez kalbi duran adamın kalbi çalıştırılıp Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

