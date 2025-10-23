UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Sebastian Hoeness’in çalıştırdığı Alman ekibi Stuttgart, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet’in düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

Maçtan Önemli Anlar

34' Kerem Aktürkoğlu penaltı noktasından affetmiyor ve 1-0 öndeyiz!

34’ Goool … Fenerbahçe 1-0 Stuttgart (Kerem) (P)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

60' Fenerbahçe'nin 60. dakikada Nene'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından kazandığı penaltı, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

66' Stuttgart'ın 66. dakikada kazandığı penaltı, yine VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.

Kaynak: En Son Haber