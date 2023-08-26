Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu yıl Spor Toto 3. Lig’de Kayseri’yi temsil edecek Talasgücü Belediyespor kampını ziyaret ederek futbolculara başarı diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Antrenman öncesi futbolculara hitaben kısa bir konuşma yapan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çalışmadan olmaz, başarı çalışarak gelir. Bu takım geçen yılı namağlup tamamladı ve profesyonelliği hak etti. Bu yıl da başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret eden Başkan Yalçın, burada futbolcularla tek tek görüşerek yeni sezon için başarılar diledi. Başkan Yalçın’a ziyareti sırasında kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli de eşlik etti.

“HERKESE ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞI VARDIR”

Futbolcularla antrenman öncesi kısa bir süre sohbet eden Başkan Mustafa Yalçın, “Çalışmadan kimse kimseye bir şey vermiyor. Namağlup bir takımız ve bunun sonunda da profesyonel lige yükseldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Gidenler oldu, gelenler oldu, şimdi yeniden bir takım oluşturduk. Yeniden bir hedef koyduk. Kur’an-ı Kerim’de de denildiği gibi; ‘Çalıştığının karşılığı vardır.’ Hırs yapmadan, kendimize zarar vermeden azimle çalışacağız. Ama her şeyden önce sizin sağlığınız sıhhatiniz önemli. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kazasız belasız sezonu tamamlamanızı diliyorum. Emeği geçenlere ve geçeceklere şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinizden ve gönüllerinizden öpüyorum.” diye konuştu.

YENİ HEDEFE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ

Daha sonra düşüncelerini paylayan ve Başkan Yalçın’a teşekkür eden Teknik Direktör Halil Aslan da hedeflerinin yeni sezonu da başarıyla bitirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gençlerimizi en iyi yerlere çıkarmak için uğraşacağız. Genç ve kaliteli bir ekibimiz var. Sağ olsun arkadaşlar da çalışıyorlar. Bu seneki hedeflerimiz sizlerin koyduğu doğrultuda daha iyi yerlere çıkmak. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz Başkanım.”

Başkan Yalçın idman sonrası futbolcu ve teknik heyete tatlı ikram etti.