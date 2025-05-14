Erdoğan, "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın feshinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin güçlü şekilde devreye gireceğini söyleyip kayyım uygulamasının yeniden istisna olabileceğini söyledi.

Yerel dinamiklere dikkati çeken Erdoğan, "Belediyelere kamudan tahsis edilen ve kendi topladıkları mali kaynakların daha etkin denetimi için bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı ilgili merkezi kurumlara dayalı yeni bir yapı kurulmalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mahalle statüsüne dönüşen köylerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde, su, ahır, yol gibi uygulamalarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların çözümü için köylerle ilgili hususların yeniden ele alınmasını önemli görüyoruz.

Büyükşehir olmayan şehirlerimizin mevcut yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini zorlaştırmaktadır.

Alt yapıdan ulaşıma, atık yönetiminden suya kadar pek çok alanı kapsayan bu sorunların üstesinden gelinmesi için bu şehirlerimizle ilgili yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır.

Aynı şekilde bu şehirlerimizdeki İl Özel İdaresi yapılandırılmasının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Yetki sahibi ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız. Vali ve Kaymakamlarımızın koordinasyon görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz.

"YENİ BİR YAPI KURULMALI"

Belediyelere kamudan tahsis edilen ve kendi topladıkları mali kaynakların daha etkin denetimi için bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı ilgili merkezi kurumlara dayalı yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır.

ERDOĞAN'DAN KAYYIM AÇIKLAMASI

Bilhassa, imar düzenlemeleri en baştan sağlıklı şekilde yapılmalı, daha sonraki değişiklikler şehrin dinamikliklerine dayalı istisnai işlemler haline gelmelidir.

Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Aksi halde öne takdirle başlayan sonra kayırmaya ve istismara dönüşen süreçlerin tekrar tekrar yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir.

Terör örgütünün kendini feshinin ardından siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle belediyelerdeki kayyım uygulamalarının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.