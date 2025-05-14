Ticaret odasından esnafına herkes, ziyaretin turizm açısından İznik’e değer katacağını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye’ye gelecek olması sabırsızlıkla bekleniyor. Bu ayın sonunda Bursa’nın İznik ilçesine geleceği tarihin belli olacağı Papa 14’üncü Leo, esnafından vatandaşına, STK’lardan yerel yönetimlere kadar herkesi heyecanlandırıyor. Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretinde gezmesi beklenen İznik Bazilika Müzesi’nde de hummalı çalışmalar devam ediyor. Papa Leo’nun resmi ziyareti çerçevesinde incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşasında sona gelindi.

İznik Gölü sularının çekilmesiyle 2014 yılında gün yüzüne çıkan ve bölgenin uzak geçmişine ışık tutan tarihi Bazilika, yanı başına inşa edilen yeni bir bina ile müze olarak kapılarını da yerli ve yabancı turistlere açması bekleniyor. İznik’in dünya turizminde hak ettiği yeri alması yolunda atılan önemli bir adım atıldığını ifade eden İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, "Papa’nın İznik’e gelmesi, onlar açısından Hristiyanlar açısından oldukça önemlidir. Ancak, biz turizm gelişmesini önemsiyoruz. Onların buraya yapacağı ziyaret, daha sonrasında dünya gündemine gelmesi, yabancı turistlerin de İznik’i yakından takip etmesine vesile olacaktır. Esnaf açısından hafta sonları burada etkili oluyor. Ancak onlar da yakın il ve ilçelerden gelen yerli turistlerle oluyor. Biz artık yurt dışından da yabancı turistleri burada ağırlamak istiyoruz. Birlikte hareket edersek, İznik hak ettiği değere kavuşacaktır. 4 medeniyete başkentlik yapmış bir ilçenin turizmden geri kalması kabul edilemez" dedi.

İznik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dede ise, "Papa’nın İznik ziyaretiyle alakalı bütün herkesin oturup nasıl bir yol izleneceği konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İznik sadece turizmiyle değil, topraklarıyla da değer kazanacaktır. Birçok yabancı yatırımcının bu açık hava müzesi olan İznik’te olmak isteyecektir. Belki bir gün Bursa’nın İznik ilçesi de girişler ücretli olabilir. Bunu birçok ülkede kendi gözlerimle gördüm" şeklinde konuştu.

Çini sanatıyla uğraşan esnaf Merve Cındık ise, "12 yıldır kendi atölyem var. Çini işiyle uğraşıyorum. Papa’nın geleceğinin haberi bile esnafın yüzünü güldürmeye yetti. Geldikten sonra işlerimiz nasıl olur bilmiyoruz. İznik’e yıllardır turist gelmiyordu. Şimdi görmediğimiz turistleri gördük. Türkiye’nin tanıtımı açısından çok güzel oldu. İznik altın çağlarını yaşıyor" diye konuştu.

Turizm işletmecisi Bekir Uslu da, "Papa’nın gelmesi sadece İznik’e değil, Bursa ve Türkiye’ye yabancı turistlerin gelmesini sağlayacaktır. Biz Türk halkı olarak misafirperver bir toplumuz onları burada en iyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. Ancak, gelmesinin iyi olmayacağına dair söylentiler ve siyaset yapılacaksa, o halka inmeden kendi aralarında yapmalılar. Çünkü insanları yanlış yerlere sevk etmemek gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.