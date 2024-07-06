A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 son 8 turunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, vatandaşları bu heyecana ortak olmaya çağırdı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye A Milli Futbol takımımız bu akşam Hollanda ile saat 22:00’da mücadele edecek. Biz de bu milli coşkuya hemşehrilerimizle birlikte ortak olmak için Serdivan Aile Çay Bahçemizde dev ekranda maçı yayınlayacağız. Burada vatandaşlarımızın ilk çaylarını bizler ikram edeceğiz. Bu büyük heyecanı beraber yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı Aile Çay Bahçemize davet ediyoruz” dedi.