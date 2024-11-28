Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir, “Hedefimiz sorunları azaltarak engelli vatandaşlarımıza daha iyi bir hayat sunmak” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla hizmet verdiği Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, engelli bireylere sanatsal, eğitsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve birim çalışanları ile birlikte Bizim Ev’de devam eden kursları tek tek gezerek el işi, tablo ve resim gibi sanatsal çalışmalar gerçekleştiren engelli bireylerle sohbet etti.

Başkan Şadi Özdemir, ziyareti sırasında belediyenin dezavantajlı bireyler, kadınlar ve gençlere yönelik yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Bizim Ev’de görev yapan çalışanların duyarlılığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, katılımcıların isteklerini dinledi. Şadi Özdemir, “Amacımız, sorunlarınıza çözümler üretmek ve sosyal hayata katılımı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam etmektir” dedi.