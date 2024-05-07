Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Ziyarette kültürel projelerin yanı sıra Başkan Şadi Özdemir’in Nilüfer’de hayata geçirmek istediği ‘Dijital Köy Projesi’nde karşılıklı iş birliği imkanları da ele alındı.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde ziyaret etti. 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir’i tebrik eden Vinito, ikili ilişkilerin güzel bir seviyede olduğunu belirterek, yeni dönemde de Özdemir’in liderliğinde bu durumun sürdürüleceğine inandığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi ile daha önceki yıllarda 21 Haziran ‘Dünya Yoga Günü’’nde etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Vinito, bu yıl da Dünya Yoga Günü etkinliğini yine birlikte düzenlemek istediklerini belirtti. Başkonsolos 21 Haziran’ın bu yıl Kurban Bayramı tatilinin hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle tarihi biraz daha öne çekmek istediklerini de dile getirdi.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise kültürlerin etkileşimini önemsediklerini belirterek, gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili destek verebileceklerini aktardı.

Başkan Özdemir, görüşmede, seçim vaatleri arasında yer alan ‘Dijital Köy Projesi’nden de bahsetti. Özdemir, “Nilüfer’in geleneksel iş modellerini, yerleşik hayatı reddederek zamandan ve mekandan bağımsız hareket eden dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olmasına yönelik projeler ve mekanlar tasarlayacağız. Projeyle, gençlerimize hem köyde doğal ve temiz bir ortamda çalışma fırsatı oluşturacağız, hem de köy yaşamını zenginleştirerek, dijitalleşmeyle köyün tanıtımını ve dünyaya açılımını sağlayacağız. Hindistan’ın yazılım konusunda gelişmiş seviyede olduğunu biliyoruz. Yazılımla ilgili desteklerinizden büyük mutluluk duyarız. Hindistan ve Nilüfer Belediyesi olarak birlikte proje yapmak isteriz” dedi.

Nilüfer’in kendileri için değerli olduğunu söyleyen Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito da ‘Dijital Köy Projesi’ ile ilgili ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.