Gençlerle bir araya gelen Başiskele Belediye Yasin Özlü, "Bizim en büyük ve en değerli eserlerimiz, ülkesine ve milletine hizmet edecek gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Bizler, gençlerimizin donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kentteki gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunması amacıyla projelendirilen Genc-i Âlâ Söyleşilerinin ilk konuğu oldu. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Genc-i Âlâ Söyleşileri’nin ilki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim en büyük ve en değerli eserlerimiz, ülkesine ve milletine hizmet edecek gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Bizler, gençlerimizin donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı sunmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin daha güçlü bir Türkiye’nin teminatı olduğunu biliyor, her adımımızı bu bilinçle atıyoruz. Zamanın gerektirdiği yenilikleri takip ederek gençlerimize en iyi hizmetleri sunmaya, onlara daha parlak bir gelecek hazırlamaya kararlıyız" dedi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Genc-i Âlâ Söyleşileri düzenli olarak yeni konuklarla devam edecek.