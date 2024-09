Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Mahalle Buluşmaları”nda ilçedeki komşularıyla buluşup görüş, öneri ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Buluşmada yaptığı konuşmada Başkan Özmen, “Bugün burada biz aslında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka her dakika her saat her ay hesap vermek zorundalar” dedi.

Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla şekillenen daha güzel bir Eyüpsultan için düzenlenen Mahalle Buluşmaları bu kez yoğun bir katılımla Güzeltepe Mahallesi’nde yapıldı. Güzeltepe Parkı’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özmen, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp talep ve önerilerini not aldı.

“Mahalle buluşmaları demokrasinin en güzel örneğidir”

Mahalle buluşmalarının demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özmen, şunları söyledi:

“Bugün burada biz aslında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka her dakika her saat her ay hesap vermek zorundalar. Benim için bu buluşmalar bir araya gelme, sohbet etme, dertleşme, sorunları dinleme, talepleri alma, yıllardır çözülememiş sorunları konuşma, birbirimizi anlama toplantısıdır. Sizlerin arasında olduğum zaman verdiğim sözleri yerine getirme konusunda mesuliyetimi daha çok hissediyorum. Bugün burada beni çok mutlu eden bir kalabalık var. Bu ilk ve son toplantı olmayacak. Bu toplantı sizlerin bize talepleri aktaracağınız, bizim bunları alacağımız bir toplantı olacak. Bundan sonraki süreçte ise biz buradaki talepleri ne yaptık, nasıl yaptık onun hesabını vereceğimiz ikinci bir toplantı yapacağız. Yerinde demokrasiyi bu kadar yerinde gösteren bu muhteşem kalabalık beni çok mutlu etti. Bence bu hem tüm Eyüpsultan’a hem bütün İstanbul’a örnek olacak bir topluluk.”

“Sizlerle birlikte çok güzel işler yapacağız”

Birlikte çok güzel işler yapılacağını dile getiren Başkan Özmen, “Kaldırımları, kreşleri, asfaltı, otoparkları olmayan, bazı mahallelerinin çok ihmal edildiği bir Eyüpsultan’dan bahsediyoruz. Ama bunların her birini planlı, samimiyetle bir strateji ortaya koyarsak, günlük şovların peşine düşmezsek, sabırla ve kararlılıkla yaparsak 5 yıl sonra bambaşka bir Güzeltepe’ye, bambaşka bir Eyüpsultan’a ulaşacağımıza hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

“Güvenlik sorununu emniyet müdürümüze ilettim”

Parklarda madde kullanımından dolayı yaşanan güvenlik sorunuyla ilgili soruya başkan Özmen, “Parklarda güvenlik sorunuyla ilgili yeni İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettim. Kendisine götürdüğüm ana konu buydu. Parklarda özellikle madde kullanımının çok arttığını söyledim. Emniyet müdürümüz bana şunu söyledi, ‘112 aranırsa ben hemen neresi olursa olsun olaya müdahale edeceğim.’ Biz de belediye olarak emniyetimize yer ve araç gibi her türlü konuda destek vereceğiz. Bu konuyla ilgili belediyenin de yapması gereken şeyler var. Çocukların bu tip şeylere yönelmemesi için onları sanata, edebiyata, spora yönlendirecek alanlar açmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

“Güzeltepe’de 3 ay içinde 3 bin 500 ton asfalt döktük”

Güzeltepe’de 3 ay gibi kısa bir sürede 3 bin 500 ton asfalt serimi yaptıklarını vurgulayan Başkan Özmen, “Barbaros Caddesi’nde, Dar Vadi Sokakta, Serhan Çıkmazı’nda, Kale, Ünal, Düz, Ekin, Yeni Okul, Kemer, Çağla, İtimat ve Eren Sokak’ta asfaltmaları bitirdik. Geçen üç ay içinde Güzeltepe’de 3 bin 500 tona yakın asfalt dökmüşüz. Dokuz sokağımızda merdiven imalatı yapacağız. Bunu kademe kademe bütün sokaklarımızda yapmak istiyoruz. İnanın çok uzun zamandır asfalt çalışması yapılmamış sokaklarımız caddelerimiz var. Genelde yama yapılmış geçilmiş. Biz artık yama yapmak istemiyoruz. Kazıyıp, temizleyip tertemiz, ömrü 15 yıl sürecek asfaltlar yapmak istiyoruz” dedi.

“Kent lokantası ve emekli lokali açacağız”

Yakın zamanda Eyüpsultan’a bir Kent Lokantası ve Emekli Lokali kazandıracaklarını söyleyen Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, “Metro durağımızın hemen yanında bir Kent Lokantası ve yaş almış yurttaşlarımızın da çok hesaplı bir şekilde çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri adını henüz koymadık ama bir emekli lokali açacağız. Durağın yanında olduğu için insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri, İBB ile el sıkıştık, yeri aldık” diye konuştu.

“Kreş sayımızı 10’a çıkaracağız”

Bir vatandaşın kreş talebine Başkan Özmen şu yanıtı verdi:

“Eğitimi önemsiyoruz birçok binamızı dönüştürüyoruz. Eyüpsultan Belediyemizin bir tane kreşi var. Biz bunu Aralık ayı itibariyle 10’a çıkaracağız. En azından her mahallede bir tane, ihtiyaç olan mahallelerde ise iki tane kreş yapmak istiyoruz. Kız öğrenci yurdu açıyoruz. Sene sonu itibariyle onu da bitirmiş olacağız.”

“Güzeltepe’ye 3 yeni park kazandıracağız”

Güzeltepe’de yeşil alan sayısını artırmak istediklerini söyleyen Başkan Özmen, “Güzeltepe’de Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 15 parkımız var. 4 tanesi İBB’ye ait. Güzeltepe Kırlangıç Sokak’ta bir park alanımız var. Mülkiyeti İBB’de bulunuyor. Park yapılması için yazışmalarımızı yaptık. Dar Vadi Sokak’ta 2 bin metrekarelik park alanı var. Buranın da mülkiyeti büyükşehir belediyemizde. Orasının da park yapılması için başvurumuz yaptık. Bir de metro durağının olduğu alanda bir yerimiz var. Burasıyla ilgili de yazışmaları yaptık. Güzeltepe’de yeşil alan sayısını artırmak istiyoruz. Mahallemize 3 yeni park daha kazandıracağız” şeklinde konuştu.