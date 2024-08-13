Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl Adana’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST öncesi, Erciyes Üniversitesi’nde stantları gezerek projeleri inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi’nin bu sene tam 15 projeye toplamda 2.500.000 TL destek verdiği TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleşecek.

“MELİKGAZİ BELEDİYEMİZDEN TEKNOFEST’E REKOR DESTEK!”

Eğitimin ve gençlerin yanında duruşuyla ve eğitim yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Başkan Palancıoğlu, yarışmaya katılacak bütün öğrencilere başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Erciyes Üniversitemizdeyiz. Bu sene TEKNOFEST kapsamında 2.500.000 TL proje desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda da 15 projemiz bizden destek almaya layık görüldü. Ben tüm üniversitelerimize, lise ve ortaokuldaki öğrencilerimize bu seneki yarışmalarda başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren birçok projenin dereceye girmesine şahitlik edeceğiz. Geçtiğimiz sene birinci, ikinci, üçüncü olan birçok projemiz olmuştu. Gençlerle biraz önce projeleri gezdik. İHA’lardan, SİHA’lardan, yapay zekaya kadar birçok ARGE projesi var. Tabi bu projeler bizim için önemli. Hem Kayseri’nin hem de ülkemizin gelişmesine, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine ve uluslararası arenada Türkiye’nin çok daha iyi konuma gelmesine vesile olacak. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi olarak bu destekleri sağlıyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. TEKNOFEST projelerimiz hayırlı olsun diyorum.”

Yapay zekâdan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar pek çok projenin yarışacağı TEKNOFEST’te hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler, Başkan Palancıoğlu’na projelerini tanıtarak destekleri için teşekkür etti.