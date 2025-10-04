Kurum, ayrıca Çınarcık Barajı İsale Hattı Projesi’nin durdurulduğu yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.

BUSKİ, hazırladığı “10 Soru 10 Cevap” başlıklı bilgilendirme metniyle iddialara yanıt verdi.

İşte yaptığı açıklamanın detayları…

Çınarcık Barajı İsale Hattı Projesi 2024 yerel seçimleri sonrasında durduruldu mu? Sebepsiz yere mi durduruldu? Durdurulduysa neden?

Hayır, Çınarcık İsale Hattı Projesi seçimlerden sonra durdurulmadı. Proje, Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında da planlandığı şekilde devam etti. Hatta biz göreve geldiğimizde, hattın fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 5 seviyesindeydi. Yani işin büyük bölümü daha yeni başlamıştı.

Bugün itibarıyla hem isale hattı hem de arıtma tesisi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyaseten kentimizin en önemli sorununu kullanmaya kalkanlar bilmelidir ki; biz, su temini gibi hayati bir konuda hiçbir gecikmeye, hiçbir keyfi durdurmaya izin vermeyiz.

Çınarcık Barajı Projesi iddia edildiği gibi Eylül 2025’te bitecek miydi?

Projenin resmî bitim tarihi 30 Nisan 2026’dır. Ancak sahadaki kamulaştırma süreçleri, izinler ve teknik ilerlemeler dikkate alındığında normal şartlarda bitiş tarihi 30 Haziran 2026 olarak öngörülmüştü.

Dolayısıyla “Eylül 2025’te bitecekti” iddiası teknik olarak doğru değildir. Eylül 2025’te ancak by-pass hattı tamamlandı. İsale hattının erken bitmesi zaten proje takviminde mümkün değildi.

Kentimizin en önemli konularından biri olan su meselesi üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar, önce şu soruya yanıt vermelidir. Çınarcık Barajı tam 20 yıl önce tamamlanmış olmasına rağmen, Bursamız hâlâ bu sudan yararlanamıyor. Üstelik bu süreçte merkezi iktidar yetkisi de kendilerindeydi.

Biz ise, sadece bir buçuk yıllık görev süremiz içinde, kucağımızda bulduğumuz tüm sorunları çözmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Attığımız kararlı adımlarla, önümüzdeki yaz Bursamızın su sorunu tamamen çözülecek.

2024 yılı Mart ayında Çınarcık Barajı Projesi’nin ne kadarı bitmişti, şimdi hangi durumda?

Mart 2024 itibarıyla hattın fiziksel ilerlemesi yalnızca yüzde 5 seviyesindeydi. Yani proje henüz başlangıç aşamasındaydı.

Bugün geldiğimiz noktada isale hattı yüzde 100 oranında tamamlandı. Eylül 2025 itibarıyla 100 bin metreküplük kapasiteyle by-pass hat devreye alındı. Sadece iki depo ve bin metrelik Görükle hattı çalışmaları sürmektedir. Arıtma tesisi inşaatı da programına uygun şekilde sürüyor; tamamlanması 2026 yılının Haziran ayı olarak planlanıyor.

Çınarcık Barajı by-pass hattı gereksiz miydi?

Tam tersine, by-pass hattı son derece kritik bir projedir. Barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bursa’nın içme suyu arzını güvence altına almak için uygulamaya alınmıştır. Eğer bu hat yapılmamış olsaydı, Eylül 2025 itibarıyla Bursa’da ciddi su kesintileri yaşanacaktı. Bu hattı devreye alarak kentimizin günlük 100 bin metreküplük su ihtiyacını karşılamaya devam ettik.

1 Eylül 2025 tarihinde açılan by-pass hattı ne işe yaradı?

By-pass hattı sayesinde 1 Eylül 2025’ten itibaren Çınarcık Barajı suyunu Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne ulaştırmaya başladık. Bu hat her gün yaklaşık 100 bin metreküp ilave su sağladı. Böylece Doğancı Barajı’ndan çekilen su miktarı azaldı, barajın ömrü uzadı, Bursa’nın kesintisiz su temini sağlandı. Bu proje, olası büyük bir krizin önüne geçmiştir.

Çınarcık Barajı tam kapasiteyle ne zaman çalışacak?

Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin Haziran 2026’da tamamlanmasıyla birlikte sistem tam kapasiteyle devreye girecek. Bu tarih itibarıyla Çınarcık’tan gelen su, arıtma tesisinden geçerek şebekeye tam anlamıyla entegre edilmiş olacak. Bu, Bursa’nın uzun vadeli içme suyu arz güvenliği açısından büyük bir adımdır.

Bursa’da kesinti yok dedik mi? Bursa tarihinde ilk kez mi su kesiliyor?

Hiçbir zaman “kesinti olmayacak” demedik. Tam tersine, kentimizin içinde bulunduğu kuraklık koşullarını açık yüreklilikle paylaştık. Bursa tarihinde su kesintileri ilk kez yaşanmıyor; geçmiş yıllarda da benzer dönemler oldu. Fark şu ki, bugün yaşadığımız durum küresel iklim krizinin etkileriyle birleşmiş durumda. Biz, bu dönemi en az sorunla atlatmak için hem teknik tedbirleri alıyor hem de vatandaşlarımızı şeffaf biçimde bilgilendiriyoruz.

Su kesintileri ne kadar sürecek?

Yağış rejimine bağlı olarak değişmekle birlikte, kısa vadede planlı kesintilerin zaman zaman devam etmesi olasıdır. Arıtma tesisi devreye girdiğinde ve baraj seviyeleri yükseldiğinde bu kesintiler son bulacaktır. Önemli olan bu süreci dayanışma içinde, tasarruf bilinciyle yönetmek.

Yağışlar önceki yıllara göre azaldı mı? Son 5 yılın Eylül ayı yağış oranları nedir?

Evet, son yıllarda yağışlarda belirgin bir azalma yaşanıyor. Meteorolojik verilere göre, Bursa’da son 20 yılın yağış profili, özellikle son 5 yılda Eylül aylarında ciddi bir düşüş göstermektedir.

2010 yılında 755 milimetre olan yağış miktarı, 2025 yılının ilk 9 ayında 229 milimetreye düştü. Bu, son 16 yılın en düşük seviyesidir.

Bu tablo, su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırıyor. Biz de bu nedenle alternatif kaynakları devreye alma ve mevcut kaynakları daha verimli kullanma yönünde adımlar atıyoruz.

Su kesintileriyle ilgili yaşanan aksaklıkların sebebi nedir? Erken kesiliyor, geç geliyor… Bu bir plansızlık mı?

Hayır, bu bir plansızlık değil. Planlı kesintilerde şebekeye yeniden su verilmesi teknik bir süreçtir. Şebekenin uzunluğu, basınç farkları, yüksek kotlardaki evlerin konumu gibi faktörler nedeniyle bazı bölgelerde suyun daha geç ulaşması mümkündür. Bazı noktalarda su erken gelirken, bazı yerlerde gecikebilir. Bu durum teknik olarak normaldir; altyapının özelliklerinden kaynaklanır.