Murat Kurum, konuşmasında Hatay’ın yeniden ayağa kalkış sürecine tanıklık etmenin kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi. Hatay’ın, binlerce yıllık uygarlıklara ev sahipliği yapmış; kardeşlik, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği kadim bir şehir olduğunun altını çizdi.



“MUHALEFET SINIFTA KALDI”

Muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmaları da aynı anlayışla görmezden geldiğine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti: Burada da yapılanların ve özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için böyle yalanlar söylüyorlar. Hemen yanımızda Ulu Camimiz var. Ulu Camimiz hala temel aşamasında. Bu tarafta Habibi Neccar Camii tamamlanmış hizmete açılmayı beklerken, muhalefet yine her zaman olduğu gibi Ulu Cami'de sınıfta kaldı. Hatırlayın, deprem bölgesine gelip bedava konut yapacağız dediler ama bugün bölgeyi karış karış gezin tek bir dikili ağaçlarının olmadığını görürsünüz. Biz onlara şunu söylüyoruz, Siz önce kendi belediyelerinizin çöpünü toplayın. Daha çöp bile toplayamayan anlayış burada da “bedava konut yapacağız” deyip mağdur ettikleri binlerce vatandaşı görmezden geliyorlar. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Aynaya bakacaksınız. Ve algıyla siyaset olmadığını artık anlamaları gerekiyor. İftirayla, yalanla, bu işleri gölgelemeye çalışmakla siyaset yapılmaz. Siyaset; projeyle, alın teriyle, emekle yapılır.



Bakan Kurum, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Hiç şüpheniz olmasın ki Hatay'ı Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden, kalelerinden biri yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.