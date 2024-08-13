Gebze’de vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hizmetlerimizi kentin her köşesine kadar taşıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kadıllı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Çelebi, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak eşlik etti. Başkan Büyükakın, Büyükşehir olarak kırsalda hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Kent merkezinde ne varsa kırsalda da olması ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını aktaran Başkan Büyükakın, kırsal mahallelerde taleplerin etkin ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurdukları A Takımı ekipleri ile hizmetleri kentin en ücra köşesine kadar taşıdıklarını dile getirdi.

Kadıllı Mahallesi’ne altyapı başta olmak üzere birçok hizmet yapıldığını anlatan Başkan Büyükakın, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Daha sonra vatandaşlara ait sebze ve meyve seralarını gezen ve üreticilerden bilgi alan Başkan Büyükakın, Kocaeli’de sürdürülebilir tarım için çiftçilere mazot, gübre, tohum ve modern sera başta olmak üzere, her türlü desteği verdiklerini kaydetti.