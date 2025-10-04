TOKİ’nin Kestel’de fay hattı üzerinde konut inşa etme planı tartışmalarla gündemdeki yerini korurken, bu kez de Mustafakemalpaşa’daki TOKİ konutlarının zemininde kayma yaşandığı ortaya çıktı. Konutların yıkıldığını duyuran İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve şu sözleri dile getirdi:

Ve Mustafakemalpaşa TOKİ'de yıkım başladı!

Mustafakemalpaşa Lalaşahin TOKİ konutlarında zemin kayması nedeniyle yıkılacağını söylediğimiz bitmiş blokların yıkımına başlandı!

“Zemin kayıyor, bloklar yıkılacak” dediğimizde; ‘Şov yapıyorsunuz’ diyenlere ithaf olunur!