Türkiye’nin net ihracatçı sektörlerinden mobilya, enflasyon ve döviz kuru arasındaki dengenin bozulması nedeniyle dış pazarlarda zor bir dönem yaşıyor. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 5,1 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, tutar bazında geçen yılın aynı dönemine benzer bir performans gösterdi. Geçen hafta düzenlenen Furnishings & Design Istanbul fuarında görüştüğümüz sektör temsilcileri, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini ve önümüzdeki yılın da kolay olmayacağını belirtti. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, ihracatın adet bazında yüzde 10 gerilediğini, ancak tutar bazında geçen yılki seviyelerin korunduğunu ve bunun katma değere odaklanarak sağlandığını ifade etti. Güleç, enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengesizlik nedeniyle özellikle ekonomik ürünlerin satışını yaptıkları pazarlarda müşterilerini kaybettiklerini ve yaklaşık yüzde 10’luk bir pazar kaybı yaşadıklarını vurguladı.

Güleç: Neden pahalıyız, anlatamıyoruz

Güleç, 2019-2020 yıllarında Türk mobilya sektörünün ihracat artış hızında Çin ve Vietnam’ı geride bırakarak birinci sıraya çıktığını hatırlatarak, bu başarıyı yeniden yakalayabilmek için öncelikle fiyatların düşürülmesi gerektiğini ve bunun da arzı destekleyen politikalarla mümkün olacağını söyledi. Enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengesizliğin birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektörünü de zorladığını vurgulayan Güleç, dünya genelindeki müşterilerden sürekli ‘Türk ürünleri yüzde 20 daha pahalı. Bu nasıl mantık.’ eleştirilerini aldıklarını, yüksek enflasyonu anlatmanın çok zor olduğunu belirtti. TL’nin değer kaybını istemediklerini ancak kurda bir dengenin sağlanması gerektiğini ifade eden Güleç, bunun da arzı artırarak mümkün olacağını dile getirdi.

Güleç ayrıca, mobilya alışverişlerinde kredi kartı taksit sayısının artırılması gerektiğini savundu. Türkiye’de 45 bin mobilya üreticisi bulunduğunu hatırlatan Güleç, taksit sayısının 9 aydan 18 aya çıkarılmasının sektöre rahatlama sağlayacağını belirtti. Taksit sayısının artırılması halinde vade farkını fiyatlara yansıtmama taahhüdü verdiklerini de ifade eden Güleç, bunun enflasyona yukarı yönlü bir etki yapmayacağını, aksine sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.