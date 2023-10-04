İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu yaptığı açıklamada, “Aslında kentsel dönüşüm ülkemizin tüm şehirlerinin re-organizasyonu ve yeniden yapılanması için büyük fırsatlar içermektedir” dedi.

DÜNYA DEĞİŞİYOR

Kentsel dönüşümle ilgili örnekler vererek uyarılarda bulunan Başkan Yusuf Şehitoğlu,

Dünya’da Çin’in Shanghai’ından Umman’ın Maskat şehrine kadar tüm şehirler dönüşümlerini, gelişimleri planlamaya ve yaşamaya başladılar. Şehirlerde yaşayanların ihtiyaçları, karbon ekosistemi, yapay zeka, akıllı teknolojiler, dijitalleşme, paylaşım ekonomisi, otonom araçlar, mobiliti gibi bir çok konu bu değişimin şeklini de farklı noktalara getiriyor. Kısacası Dünya değişiyor. Bizim gelişmiş dediğimiz ülkeler ya da diğerleri; hiç birinden eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Ağustos ayında gelişmiş dediğimiz 5 ülkenin başkentlerini özellikle yerinde inceleme fırsatım oldu. Açıkçası birçok konuda hepimizin bildiği gibi önde gidiyorlar ancak biz doğru planlamalar, yetkin kişilere verilecek fırsatlarla hızlı bir şekilde aradaki farkı kapatabiliriz.

dedi.

TÜM İNSİYATİFİ DE ALMAYA HAZIRIZ

Şehitoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;



“Peki biz bu değişimin neresindeyiz? Ülke olarak yeni Dünya’ya kurumlar ve bireyler olarak hazırlanıyor muyuz? Planlıyor muyuz? Uzunca bir süredir ülkemizde kentsel dönüşüm gündemimiz var. Son zamanlarda da birçok yerde gündem olarak görüyoruz. Aslında kentsel dönüşüm ülkemizin tüm şehirlerinin re-organizasyonu ve yeniden yapılanması için büyük fırsatlar içermektedir. Geçtiğimiz akşam bir televizyon programında alan ve ada bazlı dönüşümlerin yapılması gerekliliğinden bahsedildi. İnegöl’de hem İnegöl Müteahhitler Derneği olarak hem de şirketim özelinde bu arzulanan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Fakat belirtmek isterim ki bugüne kadar ülkemizde çok fazla yerinde dönüşüm yapılmadı. Yapılanlar Emlak Konut ve TOKİ eliyle yapılan dönüşümlerdir. Bundan sonrasında arzulanan şekilde şehirleri hem depreme dayanıklı hale getirmek hem de Dünya şehirleri yaratmak istiyorsak özel sektörün bu konuda ciddi rol alması gerekmektedir. Bununla birlikte şirketim özelinde yaşadığımız dönüşüm sürecinde de gördüğüm kadarıyla yönetmeliklerin tekrar gözden geçirilerek saha gerçeklerine uygun hale getirilmesi, kira yardımlarının proje sürelerine uygun hale getirilmesi ve tüm kurumların teknik anlamda bilgilendirilmesi, hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada gerekli tüm insiyatifi de almaya hazırız. Çünkü Deprem gerçeği kapımızda ve bunu yaparken hızlı gelen yeni Dünya’nın önüne geçmeliyiz.”