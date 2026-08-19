BUÜ, yeni tercih döneminde de öğrenci adaylarından büyük bir ilgi gördü. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, deneyimli akademik altyapısı, geniş staj imkânları ve öğrenci dostu yönetim anlayışıyla yarım asrı geride bırakan BUÜ, son yıllarda açtığı tüm kontenjanları doldurmayı başarıyor. 2026-2027 akademik yılı için ilan edilen fakülte ve meslek yüksekokulu kontenjanını tamamen dolduran üniversitede, öğrenci kapasitesinin ise yeni dönemde 62 bin civarında olacağı açıklandı.

Nitelikli eğitim imkânı

Bursa Uludağ Üniversitesinin kentin en köklü markalarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrenci ilgisinin her geçen yıl artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; 'Üniversitemizin bu kente, akademisyenlerimize, personelimize ve öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden biriyiz. Bilimsel ve akademik kalitemizin yükseltilmesi noktasında da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her yıl üzerine katarak, üniversitemizi hak ettiği seviyelere çıkaracağız. Bu yıl da kayıtlardaki doluluk oranları bizi mutlu etti. Öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Gençler, hak ettikleri nitelikli eğitim imkânlarından sonuna kadar yararlanacak' diye konuştu.

Aktif bir öğrencilik dönemi geçireceksiniz

Türkiye'nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip üniversitelerinden birisi olduklarının altını çizen Rektör Yılmaz; '16 bin dönüm kampüs alanı, sosyal donatı alanları, nitelikli bir kütüphane ve deneyimli akademisyenlere sahibiz. Bunun yanı sıra yaklaşık 180 öğrenci topluluğumuz var. Bunların birçoğu aktif ve son derece kaliteli çalışmalara imza atıyor. Yeni öğrencilerimizin tüm bu imkânlardan en iyi şekilde faydalanmasını ve aktif bir öğrencilik dönemi geçirmelerini arzu ediyoruz. Yönetim olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. İletişim çağında yaşıyoruz. Öğrencilerimiz gerek fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle gerekse de bizlerle irtibat kurabilirler. Sıkıntıları veya talepleri olduğunda hocalarıyla diyalog kurmaktan çekinmesinler. Bizim gençlerden en büyük talebimiz kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleridir' açıklamasında bulundu.

Online kayıtlar 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

Bursa Uludağ Üniversitesine tercih eden ve kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları, 19-21 Ağustos tarihleri arasında tüm işlemlerini e-devlet uygulaması üzerinden yapabilecek. Kayıt için atılması gereken tüm adımlar üniversite web sayfası, öğrenci işleri daire başkanlığı ve sosyal medya hesapları üzerinden adaylara ayrıntılı bir şekilde duyuruluyor.