Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük depreminin yıldönümünde paylaştığı mesajda deprem şehitlerini ve deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 24.yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “İnsan hayatı açısından, 45 saniye çok kısa bir süredir; ama biz Gölcüklüler açısından asla unutulamayacak bir andır. 45 saniye içerisinde birçok sevdiğimizi, dostlarımızı, yakınlarımızı yitirdik. Onun için; deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız ve gereken dersleri almalıyız. Biz biliyoruz ki; insanları deprem değil, güvensiz yapılar öldürür.

Bursa'da tarımda makinalaşmaya tam destek Bursa'da tarımda makinalaşmaya tam destek

Bu büyük felaketin 24. yılında hayatını kaybeden hemşehrilerimize ve tüm deprem şehitlerimize, Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. O gece yaralanan ve bugün hala depremin olumsuz hatırasını yaşayan insanlarımıza da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.