Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, her akşam bir mahallede önce teravih ardından da dernek ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Son iki günde Fatih Mahallesi’nde ve Hereke’de vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Söğüt, teravih namazı sonrasında gittiği noktalarda bulunan Körfez Bayburtlular Derneği ve Hereke Erzurumlular Derneği’ni de ziyaret etti. Hereke’de Sümer Camii’nde teravih namazı sonrasında İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile birlikte namazdan çıkan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, istek ve talepleri dinledi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yapan Başkan Söğüt, şehrin her noktasında adil ve en iyi hizmeti götürmek için gayret ettiklerini ifade etti. Dernek ziyaretinde de üyelerle sohbet eden Başkan Söğüt, "Bizler sadece Ramazan ayında değil, programlarımız el verdiği ölçüde her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve onların taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Ramazan ayının atmosferi içerisinde de bu buluşmalar tabi daha da güzel ve anlamlı oluyor. Her gittiğimiz hemşehri derneğimizde de vurgu yapıyorum. Bu şehir hepimizin. Sizlerin önerileri ve talepleri bizler için önemli. Bu doğrultuda da bizler çalışmaya, üretmeye ve ilçemize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA