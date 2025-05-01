Annenin ifadesiyle 25 yaşındaki şüphelinin, alkol alarak bebeği darbettiği öğrenildi. Bebeği ve annesini darbeden cani adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 yaşındaki bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki çocuğunu darp ederek hastanelik eden şüpheli S.D tutuklandı. Anne, alkolün etkisiyle çocuğu ile birlikte kendisini de dövdüğünü iddia ettiği erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Anne S.B.D. emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Ankara’da yaşarken tanıştığı S.D.’nin yanına taşındığını anlatan kadın, aldığı alkolün etkisiyle kendilerini dövdüğünü öne sürdüğü erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Emniyetteki ifadesinde çocuğu darp ettiği iddialarını ret eden şüpheli S.D., çocuğu darp etmediğini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüpheli S.D.’nin ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan fiziki şiddete maruz kalan 2 yaşındaki bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

Denizli Valiliğinden 2 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığı olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Nisan 2025 günü Sarayköy ilçemizde bir kadının 2 yaşındaki oğlu ile birlikte Sarayköy Devlet Hastanesine müracaat etmesi sonucu çocukta darp izine rastlanması üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce konu detaylıca araştırılmış, mağdur çocuğun annesi ile yapılan görüşmede birlikte yaşadığı şüpheli şahsın alkollü vaziyette kendisini ve 2 yaşındaki oğlunu darp ettiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği tespit edilmiş, bebeği darbeden annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.