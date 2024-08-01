Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısına katıldı.

Burdur’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı katıldı.Belediye Başkanları arasında yapılacak çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi projeleri hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen toplantı hakkında sosyal bir değerlendirme yapan, "Başkan Subaşı, ‘’Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan İl Belediye Başkanları Toplantısı için Burdur’dayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak iktidara emin adımlarla yürüyor, yerelden genele güçlenerek iş birliklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.