Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Yaz Kupası, İstanbul Taçspor Tesisleri'nde 66 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Osmangazi Belediyespor'u temsil eden Azra Özyardımcı, turnuva boyunca oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasında da etkili oyununu sürdüren genç tenisçi, organizasyonda ikincilik başarısı elde etti. Teknik becerisi, mücadeleci kimliği ve oyun disipliniyle beğeni toplayan Özyardımcı, yaşından büyük rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla gelecek adına önemli bir mesaj verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil eden genç sporcu ile antrenörünü yürekten kutlayarak, başarılarının devamını diledi.