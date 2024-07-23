Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kültür etkinliği ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında birbirinden güzel sinema filmi, ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Gölpark’ta yer alan Amfi Tiyatro, Bilecik Belediyesi tarafından tamamlanan kapsamlı düzenleme ve yenileme çalışmaları sonrasında vatandaşlara kapılarını açtı. Başkan Subaşı yaptığı açıklamada, “Oturma alanları yenilenen amfi tiyatroda boya çalışmaları yanı sıra elektrik sistemleri yenilenerek, vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Belediyemiz tarafından kültür ve sanat aktiviteleri kapsamında hazırlanan programda çeşitli filmler izleyici ile buluşurken, programda çocuklar için de birbirinden güzel sinema filmleri yer alıyor. Belirtilen günlerde saat: 20:30’da izleyici ile buluşacak filmleri izlemek isteyen vatandaşlarımız için Atatürk Parkı üzerinden saat: 19:30 ile 20:00 arasında ücretsiz ring seferleri olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı göl manzaralı amfi tiyatroda birbirinden güzel sinema filmini izlemeye davet ediyoruz” dedi.