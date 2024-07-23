T.C. Millî Savunma Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyon bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Sevkan Çele" kod adlı Yusuf Kalkan olduğunu açıkladı. Yusuf Kalkan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ile "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından aranma kaydı bulunduğu belirtildi.