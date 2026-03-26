Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen balo programı, Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirildi. Programa katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu.

Gecede konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tıp fakültesi öğrencilerinin üstleneceği sorumluluğun önemine dikkat çekerek, 'Öğrencilerimizin düzenlediği baloda; yalnızca gençliğin enerjisine değil, insan hayatına dokunacak büyük bir sorumluluğun ışığına da tanıklık ettik. İnanıyorum ki; bu ülkenin yarınları, bilgisiyle, vicdanıyla ve merhametiyle yol alan genç doktorlarımızın ellerinde yükselecek. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, her birinize insan hayatına değer katan uzun ve anlamlı bir yolculuk diliyorum' dedi.

Programda müzik ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.