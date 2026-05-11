Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzerindeki Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Uğur Ş. yönetimindeki 06 GA 5595 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.



Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.