Biri ev, diğeri tarla vasfındaki taşınmazlar için toplam tahmini satış bedeli 77 milyon 560 bin TL olarak belirlendi.

İhaleler, Uludağ Emlak Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Taşınmazlardan biri açık teklif, diğeri ise kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.

Selçukhatun’daki taşınmaz ticaret alanında yer alıyor

Satışa çıkarılan taşınmazlardan ilki, Osmangazi ilçesi Selçukhatun Mahallesi’nde bulunuyor. 5326 ada 1 parselde yer alan ve ev vasfında olduğu belirtilen taşınmazın yüzölçümü 153,63 metrekare olarak açıklandı.

İlan bilgilerine göre söz konusu taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında bitişik nizam 6 kat ticaret alanında kalıyor.

Taşınmaz için belirlenen tahmini satış bedeli 17 milyon 560 bin TL olurken, ihaleye katılmak isteyenlerin 3 milyon 512 bin TL geçici teminat yatırması gerekiyor. Açık teklif usulüyle yapılacak ihale, 21 Mayıs 2026’da saat 10.30’da düzenlenecek.

Altınova’daki arazi için kapalı teklif alınacak

İhale kapsamında satışa sunulan ikinci taşınmaz ise Altınova Mahallesi’nde yer alan tarla vasıflı arazi oldu. 3198 ada 22 parselde bulunan taşınmazın büyüklüğü 6 bin 275,41 metrekare olarak belirtildi.

İmar planında günübirlik tesis alanı ve kısmen park alanı içinde kaldığı açıklanan arazi için tahmini satış bedeli 60 milyon TL olarak belirlendi.

Bu taşınmazın ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Katılımcıların tekliflerini mühürlü zarf içerisinde komisyona teslim etmesi gerekecek. İhale, 21 Mayıs 2026’da saat 11.30’da gerçekleştirilecek.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak

İhale ilanında, satış bedelinin peşin ya da taksitli şekilde ödenebileceği bildirildi. Taksitli ödeme seçeneğinde bedelin dörtte biri peşin alınacak, kalan tutar ise en fazla iki yıl içinde üçer aylık taksitlerle tahsil edilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim uygulanacağı duyuruldu.

5 yıl emlak vergisi muafiyeti

Satışa konu taşınmazların alıcılarına bazı vergi avantajları da sağlanacak. İlanda yer alan bilgilere göre, satın alınan taşınmazlardan 5 yıl boyunca emlak vergisi alınmayacak.

Ayrıca satış ve tapu devri sırasında düzenlenecek belgeler de vergi, resim ve harçtan istisna tutulacak.

İhaleler Bursa’da yapılacak

İhalelerin, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacağı bildirildi. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden geçici teminat makbuzu, kimlik belgesi, adres beyanı ve yetki belgeleri talep edilecek.

Şartname ve ihale dosyalarının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebileceği, detaylı bilgilere ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Dev tarım arazileri satışa çıktı

Ayrıca Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülen satış dosyası kapsamında, Orhangazi ilçesinde bulunan iki tarım arazisi için satış süreci başlatıldı.

Çeltikçi Mahallesi’nde yer alan iki taşınmaz için toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde değer tespiti yapıldı.

Satış ilanında yer alan bilgilere göre, ilk taşınmaz Çeltikçi Mahallesi 157 ada 39 parselde bulunuyor. Yaklaşık 14 bin 921 metrekare büyüklüğündeki arazinin tarım alanı niteliğinde olduğu belirtilirken, taşınmaz için 18 milyon 651 bin 537 TL muhammen bedel belirlendi.

Aynı mahallede satışa çıkarılan ikinci taşınmaz ise 107 ada 58 parselde yer alıyor. 11 bin 241 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu açıklanan arazinin de tarım alanı içerisinde kaldığı ifade edildi. Bu taşınmazın muhammen bedeli ise 11 milyon 803 bin 92 TL olarak açıklandı.

Her iki taşınmazın satış işlemlerinin elektronik ortamda yapılacağı bildirildi. Artırma süreci, UYAP e-Satış sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk artırmaların haziran ayında başlayacağı, alıcı çıkmaması durumunda ise ikinci artırmaların temmuz ayında yapılacağı belirtildi.

Satışa ilişkin şartname, görseller ve taşınmazlara ait detaylı bilgilere UYAP e-Satış sistemi üzerinden ulaşılabilecek.