Kestel Belediyesi'nin özel çocuklara yönelik yürüttüğü sportif eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Kestel Belediyesi bünyesinde yürütülen program kapsamında, özel çocukların motor becerilerini geliştirmek, fiziksel gelişimlerini desteklemek ve sosyal uyumlarını artırmak amacıyla hareket temelli eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarla çocukların günlük yaşam becerilerine katkı sunulması hedefleniyor.

Hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Vani Mehmet Mahallesi'nde bulunan spor tesisinde devam ediyor. Program kapsamında çocuklar çeşitli sportif aktivitelerle buluşurken, sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlanıyor

Kestel Belediyesi tarafından eğitim sürecinde çocukların yalnızca fiziksel gelişimleri değil, sosyal iletişim becerileri ve özgüven gelişimleri de destekleniyor. Öte yandan çeşitli sosyal etkinlikler planlanarak çocukların sosyal ortamlarla daha güçlü bağ kurmalarına katkı sunuluyor.

Başkan Erol: 'Her çocuğumuz bizim için çok kıymetli'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da özel çocuklara yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, çocukların hayatın her alanında güçlü şekilde yer alabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Erol, 'Özel çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek bizim için çok kıymetli. Her çocuğumuzun kendini mutlu, güvende ve değerli hissedebileceği bir Kestel için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın hayatına dokunan her projeyi çok önemsiyoruz' dedi.

Başkan Erol ayrıca, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları adına belediye olarak destekleyici projeleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.