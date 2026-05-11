Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından 3'ncü kez düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' etkinliği, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, denizcilik sektörünün geleceği, savunma sanayisindeki gelişmeler ve genç mühendislerin kariyer yolculukları ele alındı. Programa; BTÜ Rektör Yardımcısı Barış Tamer Tonguç, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan BTÜ Rektör Yardımcısı Barış Tamer Tonguç, üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışıyla öğrencileri sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirdiğini belirtti.

'Geleceğin projelerini sizler ileriye taşıyacaksınız'

Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmesinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Tonguç, 'Öğrencilerimizin yalnızca teknik bilgiyle değil; organizasyon, iletişim ve liderlik becerileriyle de donatıldığını görmek gurur verici' dedi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Rektör Yardımcısı Tonguç, 'Geleceğin teknolojilerini geliştirecek, yerli ve milli projeleri ileriye taşıyacak olan siz gençlersiniz' ifadelerini kullandı.

Güçlü bir kariyer organizasyonu

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı da fakültenin hızlı gelişimine dikkat çekti. 2021 yılında 40 öğrenciyle başlayan eğitim yolculuğunun bugün 277 öğrenciye ulaştığını belirten Prof. Dr. Dobrucalı, her geçen yıl bölümlerin taban puanlarının yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Çoban ise etkinliğin kısa sürede güçlü bir kariyer organizasyonuna dönüştüğünü belirterek, öğrencilerin sektör temsilcileriyle kuracağı bağlantıların büyük önem taşıdığını söyledi.

'Yeşil şehirden mavi ufuklara'

Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Özsarı ise etkinliğin 2024 yılında 'Gemi Mühendisleri Bursa'da Yelkenleri Açıyor' sloganıyla başladığını hatırlatarak, bu yıl 'Yeşil Şehirden Mavi Ufuklara' mottosuyla devam ettiğini söyledi. Gemi ve Denizcilik Topluluğu Başkanı Melike Doğan, organizasyonun artık üniversite sınırlarını aşan bir sektör-akademi buluşmasına dönüştüğünü söyledi. Üç yıl önce başlayan yolculuğun bugün güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Doğan, 'Bu etkinlik bizim için yalnızca bir organizasyon değil; mesleğimize olan tutkumuzun, öğrenme isteğimizin ve birlikte üretme arzumuzun göstergesi' dedi.