İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi (KİM-O), üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi KİM-O, Kamil Koç firmasında çalışacak host ve hostes alımı için bir iş duyurusu paylaştı.

60 HOST VE HOSTES ALINACAK

İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Kamil Koç firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kariyer ve İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Kamil Koç firması, host ve hostes olarak görev yapacak personeller alacak. Aranan genel şartlarda başvuracak kişilerin 18-40 yaş arasında olması gerektiği, en az ilkokul mezunu, şehirler arası seyahat engeli bulunmayan, iletişim becerileri güçlü, dikkatli, disiplinli ve güler yüzlü kişiler olması ifade edildi. İlgili pozsiyon kapsamında adayların; yolcu karşılama ve bilgilendirme, seyahat süresince hizmet desteği, yolcu güvenliği ve konforunun sağlanması, kabin düzeni ve kontrolü görevlerinde çalışacaktır.”

BAŞVURULAR 13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

Kamil Koç firmasıyla yapılacak 60 kişilik personel alımı için başvurular 13 Mayıs Çarşamba günü 13.30’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezine ulaşabilirler.