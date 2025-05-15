Alanyurt bölgesine yapılması planlanan yüzme havuzu projesinin çalışmalarının sürdüğünü de bu toplantıda açıkladı.

İnegöl Belediyesi, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle halkla bir araya gelirken, havaların ısınmasıyla birlikte geleneksel mahalle buluşmalarına yeniden start verdi. Yaz boyunca her hafta farklı bir mahallede gerçekleşecek olan “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” temalı toplantıların ilki, Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır Parkı’nda düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Alper Taban’ın yanı sıra başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve AK Parti temsilcileri de katılım sağladı. Başkan Taban, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve soruya sahada yanıt verdi.

TALEPLER TEK TEK NOT ALINDI

Toplantıda gündeme gelen konuların arasında Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Kurumu tarafından yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntılar olmak üzere ulaşım sorunları oldu. Farklı kurum ve kuruluşlarla da ilgili dile getirilen talepleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve belediye başkan yardımcıları tarafından ilgili kurumlarla aktarılması ve çözüme ulaştırılması adına not alındı.

YÜZME HAVUZU PROJESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplantıda dile getirilen bir diğer taleplerden biri yeni yaşam alanı konusu oldu. Başkan Alper Taban, ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto destekleri ile Alanyurt bölgesinde yeni bir yüzme havuzu kazandırmak adına projelendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Toplantının sonunda Başkan Alper Taban, vatandaşların dile getirdiği tüm talepleri not aldıklarını ve gerekli kurumlarla irtibata geçerek süreci takip edeceklerini ifade etti. Mahalle buluşmalarının amacının halkın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek olduğunu belirten Taban, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.