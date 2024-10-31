Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karasu hattında yaşanan arızadan dolayı ilçede günlerdir yaşanan su sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gereksiz su kullanımına karşı vatandaşları uyaran Başkan Tekin, diğer yandan alternatif su arayışlarının hızla sürdüğünü, ileriye dönük kullanma suyu depoları konusunda proje hazırlıklarının da yapıldığını ifade etti. Tekin,

"Karasu hattından henüz su gelmiyor. Çalışmalar devam ediyor. Pazaryeri olarak kendi kaynaklarımızdan su vermeye devam ediyoruz. Ancak aşağıda kalan kesimlerde aşırı su kullanımı var. Yukarıdaki hiç su alamayan komşularımızı düşünerek su kullanımı yaparsak daha faydalı olacaktır. Araç yıkamalarınızı şebeke suyundan yapmayınız. Gereksiz su kullanımları beşikli mahallemizin ve yüksek kesimlerde yaşayanların hakkına girmek oluyor. Daha dikkatli su kullanımını rica ediyor sabrınızdan ve anlayışınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye olarak alternatif su arayışlarımızın hızla sürdüğünü ayrıca ileriye dönük kullanma suyu depoları konusunda proje hazırlığımız olduğunu bildirmek istiyor saygılarımı sunuyorum" dedi.