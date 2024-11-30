Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin kardeş belediyeleri olan Yıldırım ve Kestel belediyelerinin AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti. Ardından AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya son olarak AK Parti Kestel İlçe Başkanı Av. Nesri Demir’i makamlarında ziyaret etti. Başkan Tekin, "Bugün Bursa ziyaretlerimizde kardeş belediyeleri olan Yıldırım ve Kestel belediyelerinin AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ettim. İlçemizin kalkınması adına güzel projelere destek olacakları sözü verdiler. Allah birliğimizi dirliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.