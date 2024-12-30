Çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutlayan Başkan Tugay, “Şehrimiz bizim göz bebeğimiz. Bizler, namusumuzla, ahlakımızla, bütün gayretimizle, kendimizden çok, hizmet ettiğimiz insanları düşünerek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni haftanın ilk mesaisine Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarıyla başladı. Yapı İşleri Dairesi’nin Turan’daki şantiyesinde personelle yeni yıl kahvaltısında bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık eşlik etti. Başkan Tugay, şantiyedeki personelin yeni yılını kutlayarak sohbet etti.

“Biz kocaman bir aileyiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Beni bugün burada misafir ettiğiniz için, sizlerle aynı sofrada oturma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepimizin bir ailesi var ama bir de bizim kocaman İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısında bir ailemiz var. Evimizden çok iş yerimizde zaman geçiriyoruz. İçimizdeki kırgınlıkları, yanlış anlamaları, olumsuz düşündüren her şeyi hep beraber düzeltmek zorundayız. Burada hayat geçiyor, burada iş yapılıyor, emek ortaya konuyor. Bu emek bu şehre hizmet olarak dönüyor” diye konuştu.

“Büyükşehir’in her çalışanı çok kıymetlidir”

Başkan Tugay, “Şehrimiz bizim gözbebeğimiz. İzmir ve İzmir’de yaşayan tüm vatandaşlarımız çok kıymetli. Ama İzmir şunu bilmelidir ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi de çok kıymetlidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her bir çalışanı çok değerlidir. Bu duyguyla el ele, yürek yüreğe özellikle zor günlerde dayanışma içerisinde olarak, birbirimizin sorunlarını bilerek anlayarak hep beraber bu güzel ve büyük kurumu daha iyi hale getirmek için çalışmalıyız. Eğer sizler de böyle düşünürseniz emin olun, her geçen yıl bir öncekinden daha iyi olacaktır. Bizler, namusumuzla, ahlakımızla, bütün gayretimizle, kendimizden çok hizmet ettiğimiz insanları düşünerek çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir teşekkürü hep beraber hak edeceğiz”

Başkan Tugay, “Ben inanıyorum bu dönem, hepimizin gurur duyduğu, huzur hissettiği bir dönem olacak. Bu yılı bitiriyoruz. 2025 yılı hepimize iyilikler, mutluluklar, başarılar getirsin. Öncelikle ailemizle ve sevdiklerimizle sağlıkla, mutlulukla yaşayalım; sonra da iş yerimizde hep beraber çalışırken birbirimize duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı büyüterek çalışalım. Her birinize harcadığınız emekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü aynı zamanda İzmir halkının teşekkürü olarak alabilirsiniz. İzmir size müteşekkirdir. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımız çok daha iyi hizmetlerle daha da büyük bir teşekkürü hep beraber hak edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Çağatay Güç: Yapı İşleri Büyükşehir’in görünen yüzü

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görünen yüzü olduğunu belirterek bu bilinçle çalıştıklarını söyledi. Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık ise, “Bugün bizim için çok güzel bir gün. Birlikte olmak, bu anıları paylaşmak çok önemli. Başkanımızın verdiği güç ve destekle elimizden geleni ortaya koymak için buradaki bütün emekçi kardeşlerimizle gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Kahvaltının ardından Başkan Tugay, personelle hatıra fotoğrafı çekindi.