İnegöl İl Olma Platformu, sunduğu raporu siyasi partilerle paylaşarak İnegöl'ün il olma hedefi için kararlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Platformun girişimi, şehrin il statüsüne kavuşması için geniş bir destek ağı oluşturmayı amaçlıyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ,, “İnegöl’ün il olması siyaset üstü bir konudur ve tüm İnegöllülerin ortak derdidir. Bu sebeple, sürdürdüğümüz çalışmalara İnegöl’deki tüm siyasi partilerin desteğini bekliyoruz“ dedi.

İnegöl, yılda yaklaşık 2 milyar Dolarlık dış ticaret hacmine sahip olup, 2023 yılında 1 milyar 170 milyon Dolarlık dış ticaret fazlasıyla dikkat çekiyor. Mobilya sektöründeki başarısıyla tanınan bu şehir, artan nüfusuyla İl statüsüne yükselmek istiyor. Geçen yıl ekim ayında kurulan 'İnegöl İl Olma Platformu', akademisyenlerin katkılarıyla şehrin ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini belirledi ve bunları bir kitapçık haline getirdi. Platform üyeleri, bu kitapçığı AK Parti, CHP ve MHP'ye sunmanın ardından, son olarak İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

İl Olma Platformu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yola geçen yıl ekim çıktıklarını hatırlattı. Uğurdağ, komiteye İTSO Başkanı sıfatı ile başkanlık yaptığını belirterek, “İşe İnegöl’ün ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini belirleyerek başladık. Akademik bir kadro ile bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayıp, verileri basılı bir kitapçık haline getirdik. Ardından heyet halinde bu kitapçığı AK Parti, CHP ve MHP’ İYİ Parti ve Saadet Partisi ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek sunduk ve karşılıklı istişareler yaptık” dedi.

İnegöl’ün çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyen Yavuz Uğurdağ, 3 tane organize sanayi bölgesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 400 dolayınsa sanayi tesisine ev sahipliği yaptıklarını, ayrıca İnegöl’ün Türkiye’nin mobilya başkenti olarak bilindiğini söyledi.

Güçlü ekonomisine ilave olarak, 500 bine yaklaşan nüfusu ile de kabına sığmayan İnegöl’ün il olma kriterlerini fazlası ile sağladığına vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ün il olması siyaset üstü bir konudur ve tüm İnegöllülerin ortak derdidir. Bu sebeple, sürdürdüğümüz çalışmalara İnegöl’deki tüm siyasi partilerin desteğini bekliyoruz“ diye konuştu.

İnegöl’ün yası sıra, Ankara’da da yoğun kulis faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, çalışmaları hem iktidar hem de muhalefet partileri nezdinde yürüttüklerini söyledi. Başkan Uğurdağ, “Tüm farklılıkları bir kenara bırakarak ‘Önce İnegöllüyüm’ demeli ve İnegöl’ün il olma çalışmalarını sahiplenerek bu doğrultuda elimizi taşın altına koyup sorumluluk almalıyız. İnegöl olarak bir an önce olmalı. Bunu başarmak için, beraber olmalı ve şehrimizin il olmasını öncelikli konumuz olarak ele almalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA