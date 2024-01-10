Tekirdağ’da yoğun kar yağışı sonrası Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri kar mesaisini sürdürürken, gazetecilerle bir araya gelen Başkan Uzunlar, çalışmaları dakika dakika takip ettiklerini bildirdi. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgelerindeki 10 mahallenin yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Kar yağışına kimi vatandaşlar sevinirken, kar bazı sorunları da beraberinde getirdi. Kar yağışına karşı Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahadaki görev yerlerini alarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde buluştuğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Birçok yere gidilmemiş”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzun yaptığı açıklamada, “Biz bu kadar kar beklemiyorduk. Dün akşam saatlerinde hava daha sakindi. Ama kar yağışı devam etti. WhatsApp grubumuz var. Dakika dakika takip ediyoruz. Hangi sokaktan şikayet gelmiş, nerede bir sıkıntı var. 2 defa 3 defa girdiğimiz yerler var. Köylerden şikayetler var. Köylerdeki ana caddeler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait. Ama bu saate kadar birçok yere gidilmemiş” dedi.

Başkan Uzunlar açıklamasının devamında, 2 köyün cenazesi olduğunu ve yolların açılması konusunda ihbarda bulunduklarını, ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ana yollar açılamayınca köye gidilemediğini ifade ederek, "İnşallah üstesinden geleceğiz. Yavaş yavaş bitiyor. Akşam çalışan ekibi de tekrardan sahaya çağırdık, ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Elimizdeki imkanlarla mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca kentte kar yağışı etkisini kaybederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgelerindeki 10 mahallenin yolunun kapalı olduğu öğrenildi.