İHH İnegöl temsilciliği tarafından başlatılan Gazze'ye yardım kampanyasına destekler her geçen gün artıyor. İnegöl Kafkas Sosyal Yardım Derneği kampanyaya destek vermek amacıyla başlattığı çalışma sonucunda toplanan 500 bin TL Dernek Başkanı Osman Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İHH İnegöl temsilciliği Başkanı Turgay Demir'e teslim etti.

Burada bir açıklama yapan Kafkas Sosyal Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Bak, “Filistin’in Gazze şehrinde yıllardır süre gelen zulüm son iki yıldır tavan yapmış şekilde devam etmekte. Bununla alakalı orada olan Müslüman kardeşlerimizin bir nebze olsun yanında olmak amacıyla Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak maddi manevi her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. İsrail zulmüne susanda bu soykırımın ortağı gibidir dedik. Dualarımızla hep yanlarındayız. Bu yapılan bağışa da maddi olarak da yanlarında olacağımızın göstergesidir. İnşallah bu vesileyle Kafkas Yardım Derneği ile İnegöl halkına sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyorum” dedi.



İHH İnegöl temsilciliği Başkanı Turgay Demir ise, “Kafkas Yardımlaşma Derneği’ne bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnegöl’de herkes yardıma katkı sunuyor. Rabbim bütün hayır severlerden razı olsun” diye konuştu.