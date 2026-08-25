

Büyükşehir Belediyesi, Hz. Muhammed’in doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili’nde, 17 ilçede camilere akın eden Bursalıların kandil sevincine ortak oldu. Ulu Cami, Emirsultan, Yıldırım Beyazıt başta olmak üzere il genelinde 30 camide stant kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya gelişinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da kandil coşkusunu Ulu Camii’nde Bursalılarla birlikte yaşadı. Mevlid programı sonrası Başkan Vekili Şahin Biba, Ulu Camii’nin manevi atmosferinde sohbet edip kandillerini kutladığı vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Programa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Kutlu gecenin manevi ikliminde Bursalılarla birlikte olmanın sevinci içinde olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunun 1501’inci yıl dönümündeyiz.

Bu kutlu gece, efendimizin doğum gününün anılmasının yanında onun güzel ahlakının yeniden hatırlanması için de ayrı bir anlam taşımaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlid Kandili’nin manevi iklimini Bursa’mız genelinde hemşerilerimizle birlikte idrak ettik. 17 ilçemizde 30 camide vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Mevlid Kandilimizin Bursa’mız, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.