

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da 31 istasyonda 906 personel, 164 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, temmuz ayında da birçok olaya müdahale etti.



Ekipler, temmuz ayında 1246 yangın, 1337 kurtarma, 38 diğer itfaiye hizmetleri ve bir dış görev olmak üzere 2622 olaya müdahale etti. Ayrıca 965 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 319 itfaiye raporu hazırlandı ve 626 denetim gerçekleştirildi.