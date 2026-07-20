İnegöl Heykel Meydanı Anıt Arkası’nda gerçekleştirilecek kampanya, 20-21 Temmuz 2026 Pazartesi ve Salı günleri saat 14.30 ile 22.00 arasında vatandaşların katılımına açık olacak.

“Bir damla kan, bir umut; bir fidan ise yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır” mesajıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar hem kan bağışında bulunmaya hem de geleceğe nefes olmaya davet edildi.

Kampanyaya katılacak vatandaşların termos çanta ve içecek setlerini yanlarında getirmeleri istendi. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Türk Kızılay’ın 168 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.