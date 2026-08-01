Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği toplantıda, iş dünyasıyla kurulan güçlü iletişime ve kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade etti.

İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSİAD) tarafından düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Programda, iş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Bursa merkezli faaliyet gösteren İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin anlamlı buluşmasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın tarih boyunca üretimin, ticaretin, girişimciliğin ve dayanışmanın merkezi olduğunu söyledi.

'Bursa'nın asıl gücü sanayicileri ve iş insanlarıdır'

Bursa'nın birçok sektörde yer aldığını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursa; otomotivden tekstile, tarımdan teknolojiye kadar pek çok alanda ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Ancak Bursa'nın asıl gücü; ülkesine inanan, milletine güvenen, sorumluluk almaktan çekinmeyen sanayicileri ve iş insanlarıdır. Bu inançla İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kuruluşunu son derece kıymetli buluyorum. Derneğinizin isminde yer alan 'idealist' ifadesi, aslında yalnızca bugünün şartlarını değerlendirmek değil, yarının Türkiye'sini de düşünmek gibi önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir' diye konuştu.

'Bursa güçlü bir sivil toplum şehridir'

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlardan üretim bölgelerine erişimin kolaylaştırılmasına, mesleki eğitimden istihdam çalışmalarına ve dijital dönüşüme kadar her alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'İnanıyorum ki İSİAD çatısı altında bir araya gelecek sanayicilerimiz ve iş insanlarımız; ekonomik hayatta olduğu kadar, Bursa'mızın sosyal ve kültürel gelişiminde de önemli görevler üstlenecektir. Bursa, aynı zamanda güçlü bir sivil toplum şehridir' dedi.İSİAD Başkanı Ferhat Daysalı ise iş insanları arasındaki ticari münasebetleri milli iktisat anlayışıyla güçlendirerek ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sunmayı, aynı zamanda eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar hayatın her alanına dokunacak çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.