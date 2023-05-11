Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bunca atılan iftaralar karşısında tek bir savcı soruşturma açmamış bir Cumhurbaşkanı adayının itibarını koruyamamıştır. Böyle ülke yönetimi olmaz olamaz..! Buyur gel sayın Muharrem İnce bu güzel ülkemizde hukukun üstünlüğünü beraber kuralım. Belki cumhurbaşkanı adaylığından çekilebilirsiniz lakin.. Ülkemizin içinde bulunduğu bu bedbah durumdan çıkarma mücadelesinden çekilemezsiniz.! Memleket hepimizin. Saygılarımla..”

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