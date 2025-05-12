Psikolog İpek Tanarslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, engellilerin toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıracak yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerde, engelli bireylerin sağlık, eğitim, sosyal hayat ve iş yaşamında karşılaştığı zorluklara dikkat çekilirken, psikolog Tanarslan, hak temelli bakış açısının önemine vurgu yaptı. “Engelli bireylerin, tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireyler gibi eşit şekilde faydalanması gerektiğini savunuyoruz” diyen Tanarslan, iletişimde empati ve saygının temel olduğunu söyledi.

Tanarslan, görme engellilerle iletişim kurarken öncelikle kişinin kendini tanıtmasının ve konuşurken betimleyici dil kullanmasının önemine değinirken, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin özel alanlarına saygı duyulması gerektiğini de belirtti. Yardım etmek isterken kişisel alan ihlalinin rahatsızlık yaratabileceğini hatırlattı.

Etkinlik, toplumun engellilere yönelik farkındalığını artırmayı hedefleyerek, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.