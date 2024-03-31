Ümraniye’de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon İftar Yemeği’nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Esnaf Odasını ziyarette bulundu. Yıldırım, esnafın güncel sorunlarını dinleyerek istişare etti. Başkan Yıldırım, esnaf ziyaretinin ardından seçim otobüsü ile ilçe genelinde gezerek vatandaşları selamladı.

İftar programında vatandaşlar ile buluştular

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin ardından, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun da katılım sağladığı Trabzon İftar Yemeği’nde vatandaşlarla buluştu.